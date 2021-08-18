В Брянске потребовали отремонтировать квартиру многодетной семьи

В Брянске потребовали капитально отремонтировать квартиру, где живет многодетная семья. Она находится в доме №34 на улице Заводской в Бежицкой районе.

Дом - одноэтажный, блокированной застройки. Его возвели в 1958 году.

В доме нет центральной канализации, в некоторых помещениях отсутствует отделка, протекает крыша.

- Капитальный ремонт дома не производился, как и не проводилось обследование жилого помещения и дома на предмет признания их непригодными для проживания, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В этом году многодетная мать обратилась в Брянскую городскую администрацию с просьбой отремонтировать квартиру. Но чиновники отказались, сославшись на отсутствие денег. В итоге администрация согласилась отремонтировать крышу дома.

От администарции, как собственика жилого дома, потребовали привести квартиру в порядок. Мэру Брянска внесли представление.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».