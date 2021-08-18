Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»: У брянских предпринимателей должна быть федеральная поддержка

Фото: пресс-служба партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ".

В Брянске 17 августа прошла встреча с Александром Воробьевым, членом Президиума Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Госдумы от Белгородской, Брянской и Курской областей. На нее пригласили брянских предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса.

Александр Воробьев. Фото: пресс-служба партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ".

– Наша партия разработала экономическую программу левого фланга, примера которой не было со времен Советского Союза, – рассказал Александр Николаевич. – Малый и средний бизнес должен быть освобожден от избыточного регулирования, защищен от криминала и коррупции и иметь полноценный доступ к источникам финансирования. Наша цель – увеличить долю малого и среднего бизнеса в структуре валового внутреннего продукта до 50%.

В Брянской области малому бизнесу необходима поддержка. В регионе довольно высокий налог на имущество – больше 2%. Среди других проблем – высокие экологические сборы.

– Основной инструмент экономической программы партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» – не налоги, – говорит Александр Воробьев. – Если человек обеспечивает себя, платит необходимые платежи, больше с него ничего брать не нужно. Наоборот, ему нужно помогать, например, доступными кредитами для бизнеса в рамках государственных программ. Но пока доступ к ним имеют немногие.

Брянские бизнесмены сообщили представителям партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» о типичных проблемах малого и среднего бизнеса: закрытие частных маршрутных такси, небольших торговых точек. Предпринимателей «задавили» проверками. Причем кто-то пользуется поддержкой властей, другим отказывают, а то и вовсе не дают зарабатывать. В регионе в основном развиваются только федеральные сети, как в торговле, так и в производстве.

– Единичные обращения в органы власти обычно ничего не дают, – отмечает Александр Воробьев. – А если такое обращение оформит депутат и доведет свою проверку до конца, эффект будет другим. У брянских предпринимателей должно быть политическое представительство, которое будет продвигать их интересы в органах власти. И речь идет не только о региональном отделении нашей партии, но и федеральном. Представители от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» могли бы приезжать в курируемые регионы и решать проблемы на местах.

Этот вопрос помогут решить предстоящие выборы в Госдуму.

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