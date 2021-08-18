В Брянске с крупной партией наркотиков задержали участника межрегиональной банды

В Брянске задержали участника межрегиональной преступной группы с крупной партией наркотиков. По информации правоохранителей, банда причастна к организации канала сбыта запрещенных веществ в Брянске.

По версии следствия, задержанный получал от посредника информацию в мессенджере о том, где находятся наркотики. А потом продавал их через интернет-магазин.

При задержании у мужчины нашли больше 286 граммов вещества, содержащего N-метилэфедрон.

- На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы", - говорят в пресс-службе ведосмтва. - Ведется следствие.

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