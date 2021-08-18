В ДТП в Гордеевском районе погиб 23-летний водитель ВАЗа

В ночном ДТП в Гордеевском районе погиб 23-летний водитель ВАЗ-21150. Автоавария случилась в начале четвертого во вторник, 17 августа, на 5-м километре дороги Гордеевка - Петрова Буда, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист ехал в сторону села Петрова Буда. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте аварии.

- Установлено, что водительского удостоверения на права управления транспортными средствами не имеет, - говорят в Госавтоинспекции. - В момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

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