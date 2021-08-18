В гневе подозреваемый ударил приятеля ножом в грудь. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В брянских Клинцах 20-летний парень убил ножом приятеля. На подозреваемого завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

По версии следствия, днем 13 августа подозреваемый находился на территории одного из частных домов по улице Ущерпской. Между ним и его приятелем вспыхнула ссора. В гневе подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь. После этого скрылся с места преступления. Приятель умер на месте.

- Нападавшего нашли и задержали, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Подозреваемого допросили. Он сознался в содеянном. Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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