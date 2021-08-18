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Общество18 августа 2021 11:38

Брянца отправили в колонию за передачу трех взяток полицейским

60-летний мужчина хотел сдать экзамен на получение водительских прав
Надежда ПЕТРУНИНА
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Жителя Брянска осудили за передачу взяток полицейским за сдачу экзамена на получение водительских прав. Осужденный действовал как посредник в интересах сотрудников ГИБДД. 60-летний мужчина получал от граждан деньги, часть которых оставлял себе, но основную часть он передавал полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Мужчина за получение прав на управления транспортными средствами категории «В» дал три взятки на сумму 160 тысяч рублей, - говорят в правоохранительном ведомстве. - С осужденным заключили досудебное соглашение, уголовное дело выделили в отдельное производство.

Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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