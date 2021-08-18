В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 12 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 968 пациентов, сообщили в региональном оперативном штабе 18 августа.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 201-го брянца. Сумели справиться с болезнью 217 человек. Брянскую статистику ковид-положительных пополнил еще один иногородний пациент. Общее число таковых составляет 95 человек. Медики провели 1899 исследований на коронавирус.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 58247 жителей. Выздоровели 53499 человек. Общее число ПЦР-тестов составляет 701201.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».