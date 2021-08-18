Жители Брянска просят пустить транспорт вечером в Большое Полпино

Жители Брянска просят пустить вечерний транспорт в поселок Большое Полпино. По словам горожан, после 20.00 часов в будни и после 19.00 в выходные выбраться из поселка или вернуться обратно невозможно.

- Все лето после тренировок ходим с пятилетним ребенком пешком до Фосфоритного, потом по улице Пушкина в Полпине, - пишет Юлия Дашунина. - После восьми вечера нет ни одного маршрута, такси ехать отказываются. Люди скоро на лошадей пересядут.

По словам жителей Большого Полпина, муниципальный маршрут 8Б после 20.00 идет с табличкой "Мясокомбинат - Школа №28". А это - единственный транспорт поселка.

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