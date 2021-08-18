При столкновении мотоцикла и легковушки в Брянске пострадали два водителя

В Брянске недалеко от Кургана Бессмертия столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. ДТП случилось около половины первого ночи в среду, 18 августа, у дома №63 на улице Дуки, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

61-летний водитель "Шкоды Октавиа" выезжал на Дуки с правым поворотом со двора. И не уступил дорогу мотоциклисту "Хонда", который двигался со стороны Бежицкой в сторону проспекта Ленина. Водитель ехал в шлеме, но без защитной экипировки.

32-летний мотоциклист сломал ногу и ушиб плечо. Его отпустили домой, назначив лечение. Водитель легковушки сам обратился на медицинской помощью. Мужчина ушиб голень. Его тоже отправили лечиться домой.

- Полицейские проводят проверку по факту аварии, - говорят в Госавтоинспекции.