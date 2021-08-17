В Брянской области за три дня оштрафовали 330 водителей автобусов

В Брянской области с 11 по 13 августа автоинспекторы оштрафовали 330 водителей автобусов за нарушения правил дорожного движения. Проверили 946 автобусов. В их числе 265 – на межобластных маршрутах, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

- Чаще всего автобусники не соблюдали правила перевозки людей, ездили без тахографа, не имели страховки гражданской ответственности владельцев машин и загрязняли атмосферу выхлопами двигателей, - говорят в Госавтоинспекции.

К административной ответственности привлекли 14 должностных и одно юридическое лицо перевозчиков. Выдали 15 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению этих нарушений.

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