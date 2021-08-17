В брянском послке Радица-Крыловка на 60 процентов отремонтировали две главные улицы

Подрядчик убрал старый асфальт и уложил выравнивающий слой асфальтобетона. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В поселке Радица–Крыловка Бежицкого района две главные улицы, Ленина и Орджоникидзе, отремонтировали больше чем на 60 процентов. Они представляют собой центральный въезд в поселок и переходят одна в другую. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик убрал старый асфальт и уложил выравнивающий слой асфальтобетона. Здесь смонтировали новое светодиодное освещение. Установили около 60 современных светильников.

- Сейчас подрядчик продолжает строить тротуары, заездные карманы для общественного транспорта, - говорят в мэрии. - Здесь уже уложили слой щебня, на который после уложат слой асфальта. На улице частично установили новые дорожные знаки.

По завершении всех работ нанесут разметку с применением термопластика.

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