Жителя брянских Клинцов отправят на скамью подсудимых за сбыт наркотиков в крупно размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следчтвия обвиняемый вместе с неустановленным лицом приобрели синтетическое наркотическое средство, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон.

В феврале обвиняемый на своей машине приехал в лесной массив, расположенный в районе автодороги «Брянск-Новозыбков-Манюки» в Новозыбкове. Мужчина сделал наркозакладку и отправил фото с координатами по Интернету.

Через несколько дней злоумышленник вернулся, что бы разложить остальные наркотики. И туту его задержали полицейские.

- Во время осмотров мест происшествия и личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли 32 пакета с наркотическим средством общей массой более 25 грамм, что является крупным размером, - говорят в надзорном ведомстве. -Уголовное дело направили в Новозыбковский городской суд.

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