Строящийся на набережной мост заменит существующий понтонный, эксплуатируемый более 25 лет. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в основании моста на набережной забили 800 свай из 1248-ми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Часть железобетонных конструкций складируют рядом со стройплощадкой.

На объект нужно завезти еще около 300 свай. Четырехполосный мост будут держать 12 опор. Четыре из них будут русловыми, то есть распложенными близко к руслу реки. В воде забетонируют две опоры. Для этого сделают котлован и оградят его металлическими сваями. Затем из него откачают воду и приступят к работам по устройству опор.

На суше также продолжают возведение опор. Один ригель, который венчает колонны опоры, уже забетонировали, арматурный каркас второго ригеля связали и подготавливают к заливке бетоном. Также в основании будущего моста полностью готовы четыре ростверка — нижних части опор моста. На подходах к мосту со стороны улицы Горького работают ресурсоснабжающие организации. Свои сети перекладывают газовики, тепловые сети.

Строящийся на набережной мост заменит существующий понтонный, эксплуатируемый более 25 лет. Его протяженность составит 270 метров. Объект станет важной составляющей строящейся дороги – защитной дамбы «Брянск–I — Брянск–II». Именно через этот мост с новой магистрали можно будет попасть на улицу Горького в Советском районе.

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