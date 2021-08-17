В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 11 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 956 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 17 августа.

За истекшие 24 часа коронавирусом заболели 207 пациентов. Сумели справиться с заболеванием 189 жителей области. Медики провели 22 исследования на ковид-19.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 58046 человек. Среди них 94 иногородних. Выздоровело 53282 брянца. Общее число ПЦР- тестов составляет 69932.

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