В Брянске двое иностранцев попались на сбыте наркотиков

В Брянске в суд направили уголовное дело на двоих граждан Таджикистана. Их обвиняют в покушении на сбыт больше двух килограмм наркотиков. Сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, злоумышленники сбывали наркотики в Брянске посредством «закладок». Затем бесконтактным путем они передавали их потребителям. Но в августе 2020 года их задержали правоохранители. Полицейские из незаконного оборота, в том числе и по месту жительства обвиняемых в Московской области, изъяли больше двух килограмм наркотиков.

- Уголовное дело направили в Советский районный суд Брянска, - говорят в надзорном ведомстве. – Иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы.

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