В брянской Навле на железнодорожной станции временно закроют переезд

В брянской Навле 19 августа на железнодорожной станции временно закроют переезд 423 километр. Движение автомобилей через него будет невозможно с 9.00 до 17.00, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Это связано с ремонтно-путевыми работами. Объехать место ремонта можно через путепровод, расположенный на 421 километре станции Навля.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и планировать поездку заранее.

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