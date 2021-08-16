Житель Стародубского района до смерти забил отца

29-летнего жителя Стародубского района задержали по подозрению в том, что он до смерти избил отца.

По версии следствия, ночью 10 августа подозреваемый был пьян. Он был вместе с отцом в одном из домов в селе Нижнее. Они поссорились. Сын избил отца руками и ногами по голове и туловищу. Травмы оказались смертельными. Мужчина умер на месте преступления.

- На месте происшествия выполнен комплекс неотложных следственных мероприятий, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Назначены необходимые судебные экспертизы.

Подорзреваемому предъявили обвинение. Брянца арестовали.