В Брянской области образовалась очередь из машин на границе с Украиной

В Брянской области образовалась пробка из машин на границе с Украиной. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Брянской таможни.

Скопление машин наблюдают в пунктах пропуска Юрковичи и Троебортное.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ряд пунктов пропуска в регионе деятельности ЦТУ были закрыты для пропуска транспорта, что вызвало перераспределение транспортного потока, - говорят в таможне.

С 8.30 утра в воскресенье, 15 августа, до 8.30 в понедельник, 16 августа, в пункте пропуска Троебортное пропустили 43 автобуса и 760 легковых автомобилей. В их числе - 72 микроавтобуса, которые перевозили от 8 до 12 человек.

Брянская таможня рекомендует предварительно заполнить пассажирскую таможенную декларацию на официальном сайте, а также посмотреть, какие пункты пропуска наименее загружены.