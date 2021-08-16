Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2021 11:47

В Клинцах прокуратура потребовала закрыть надувные батуты

Индивидуальный предприниматель не проверил техническое состояние аттракционов
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В брянских Клинцах прокуратура потребовала закрыть надувные батуты для детей. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель не проверил техническое состояние аттракционов. Батуты были расположены по двум адресам в городе.

- Постановления направлены для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Брянской области, - говорят в пресс-службе региональной прокуратуры. - За совершение правонарушения предпринимателю грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.

До решения суда работу аттракционов приостановили.