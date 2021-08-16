В Клинцах прокуратура потребовала закрыть надувные батуты

В брянских Клинцах прокуратура потребовала закрыть надувные батуты для детей. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель не проверил техническое состояние аттракционов. Батуты были расположены по двум адресам в городе.

- Постановления направлены для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Брянской области, - говорят в пресс-службе региональной прокуратуры. - За совершение правонарушения предпринимателю грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.

До решения суда работу аттракционов приостановили.