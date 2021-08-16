В Брасовском районе под колесами автобуса погиб 40-летний пешеход

В Брасовском районе под колесами автобуса "Скания" погиб 40-летний пешеход. ДТП случилось около половины первого ночи в воскресенье, 15 августа, на 420-м километре трассы М-3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

50-летний водитель автобуса двигался в сторону Киева. Мужчина внезапно вышел на дорогу. От получкенных травм он погиб на месте аварии.

- Установлено, что в момент ДТП пешеход находился в темной одежде, без световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции. - Ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. С целью установления состояния опьянения произведен забор крови.