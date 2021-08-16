В Брянскую область прибыл посол Уганды в России Джонсон Агара Олва

В Брянскую область в понедельник, 16 августа, прибыл посол Уганды в России Джонсон Агара Олва. У иностранной делегации запланирована встреча с губернатором и посещение молокообрабатывающих и масоперерабатывающих предприятий региона. Посол встретится с брянскими предпринимателями в торгово-промышленной палате.

В программе визита - знакомство с историей и культурой Брянской области. В 2019 году Уганда и Россия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.