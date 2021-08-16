В Белых Берегах ограничат движение на железнодорожном переезде

В брянском поселке Белые Берега с 17 по 19 августа ограничат движение на железнодорожном переезде 114-й километр, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

В эти дни движение автотранспорта будет возможным только по одной полосе с восьми утра и до пяти вечера. Это связано с проведение ремонтно-путевых работ.

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свою поездку.

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