Специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» обнаружены сальмонеллы в пищевой продукции

На прошлой неделе в сектор пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы учреждения поступило около 100 образцов пищевой продукции, проведено порядка 350 исследований. Среди них выявление КМАФАнМ, определение количества соматических клеток, молочнокислых микроорганизмов, выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, листерий и др. По результатам проведенных исследований в образце мяса свинины обнаружены сальмонеллы — возбудители такого заболевания, как сальмонеллёз.

Сальмонеллёз — острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся развитием септических явлений, интоксикацией, поражением желудочно-кишечного тракта. Возможна бессимптомная форма течения заболевания (бактерионосительство).

Основной путь заражения сальмонеллёзом — пищевой. При этом фактором передачи инфекции являются пищевые продукты: мясо млекопитающих и птиц, рыба, яйца, яичные продукты, молоко, молочные продукты, растительная продукция.

Второй путь передачи инфекции — водный. В данном случае фактором передачи заболевания является вода открытых водоёмов и водопроводная вода в условиях аварийных ситуаций.

Заболевание как крайне коварное может застать врасплох любого, потому важно обезопасить себя и своих близких от употребления в пищу сомнительных продуктов и некачественной воды.

Сальмонеллёз может возникнуть от вторичного обсеменения пищи сальмонеллами в случае нарушения санитарных правил приготовления и хранения пищи. Наиболее возможно вторичное обсеменение блюд, приготовленных после тепловой обработки: студни, заливные, мясные фарши для блинчиков и пирожков, паштеты, салаты. Нарушение правил личной гигиены, грязная посуда, плохо обработанный технологический инвентарь перерабатывающих предприятий также способствуют возникновению сальмонеллёза.