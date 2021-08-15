В Жуковском районе нашли авиабомбу и мину

К месту взрывоопасной находки выезжали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области около недалеко от реки Десна в Жуковском муниципалом округе обнаружили мину М-35 и авиабомбу весом 100 килограмм времен Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту взрывоопасной находки выезжали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра. Они оперативно изъяли и обезвредили опасный подарок войны.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».