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Общество15 августа 2021 20:18

В Жуковском районе нашли авиабомбу и мину

Специалисты изъяли и обезвредили взрывоопасные предметы
Надежда ПЕТРУНИНА
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К месту взрывоопасной находки выезжали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра.

К месту взрывоопасной находки выезжали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области около недалеко от реки Десна в Жуковском муниципалом округе обнаружили мину М-35 и авиабомбу весом 100 килограмм времен Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту взрывоопасной находки выезжали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра. Они оперативно изъяли и обезвредили опасный подарок войны.

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