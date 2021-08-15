В Брянске при столкновении двух легковушек одна перевернулась. ДТП произошло14 августа около 16.16 в районе дома 28 по улице Менжинского. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля ЛАДА 212140 ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы транспортной в сторону улицы Жилстроя. Проезжая перекресток, он не уступил дорогу автомобилю «Лада Ларгус», за рулем которого был 60-летний мужчина. Он ехал по главной дороге со стороны улицы Уральской по улице Менжинского в сторону улицы Жуковского.

В результате машины столкнулись. После чего автомобиль «Лада Ларгус» опрокинулся.

- В ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил раны и ссадины на левом плече, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Мужчине назначили лечение и отпустили домой.

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