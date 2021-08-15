В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 10 человек

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще10 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 934 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирусом заболели 215 человек. Сумели справиться с заболеванием 300 человек. Медики провели 2032 исследования на ковид-19.

Всего в области с начала пандемии коронавирус подтвердили у 57629 пациентов. Среди них 93 иногородних. Выздоровели 52832 человека. Общее количество ПЦР-тестов составило 698387.

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