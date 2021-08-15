В Брянске на Московском проспекте из-под земли пробилась вода

Горожан успокаивает, что прорвавшаяся вода не имеет неприятного запаха. Фото:vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В Фокинском районе Брянска на Московском проспекте из-под земли пробилась река. Об этом 15 августа очевидцы сообщили в соцсетях. там же опубликовали и фото.

Местные жители уверены, что причиной этого удивительного явления в жаркую летнюю погоду - прорыв трубы у дома № 95. Вода широким потоком протекла между многоквартирными домами.

Горожан успокаивает, что прорвавшаяся вода не имеет неприятного запаха.

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