В Брянске на улице Дуки из горящего подъезда эвакуировали 10 жильцов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске на улице Дуки из горящего дома эвакуировали 10 человек. Пожар случился в доме №59/9 вечером в субботу, 14 августа. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.50.

На место выехали две пожарные машины и две автолестницы. Оказалось, что горит квартира на третьем этаже.

- На тушении работали два ручных пожарных ствола, три звена газодымозащитной службы, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 19.15 пожар локализован, в 19.23 - полностью ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал.