Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 августа 2021 15:17

В Дятьковском районе ищут пропавшего 72-летнего Владимира Моричева

Пенсионер ушел из дома в лес с собаками
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Дятьковском районе ищут пропавшего 72-летнего Владимира Моричева. Пенсионер ушел в лес собаками 13 августа, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях. Владимир Михайлович живет в поселке Ивот.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза. Пропавший был одет в желто-коричневый пиджак, белую рубашку в серую полоску, зеленые брюки, серую бейсболку, обут - в черные резиновые сапоги.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится. сообщите добровольцам или в полицию.