В ДТП с грузовиком под Калугой погибли два брата из брянского Новозыбкова

Два брата из Новозыбковского района погибли в массовом ДТП в Калужской области 12 августа. Их автомобиль с брянскими номерами сначала столкнулся с легковой «Рено», а затем улетел под фуру.

Трагический случай произошел в Сухиничском районе около девяти часов.

Как предварительно установила УГИБДД по Калужской области, водитель «Хендай Солярис» уснул за рулем. В результате этого машину вынесло на встречную полосу. Итог: сначала столкновение с «Рено Каптюр» с молдавскими номерами, а затем оброс под колеса грузовой «Сканиа». От удара машина опрокинулась.

- От полученных травм в ДТП погиб пассажир и водитель «Хендай», - говорят в Госавтоинспекции. - Еще один человек пострадал, его увезли в больницу.

По факту ДТП на 242-м километре Киевского шоссе полицейские проводят проверку.

Как стало известно «КП», погибшие проживали в Новозыбковом районе.

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