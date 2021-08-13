Двое брянцев в магазине украли бутылку спиртного и бытовую химию

В Бежицком районе Брянска в одном из супермаркетов двое мужчин вынесли бытовую химию и бутылку спиртного. Кражу зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По видеозаписи установили, что один злоумышленник положил продукты в корзину и ,выйдя за пределы кассы, передал ее своему подельнику. Тот упаковал переданное в пакет и поспешно покинул супермаркет. В результате ущерб составил порядка 1 700 рублей.

Через трое суток подозреваемых нашли полицейские. Ими оказались ранее судимые 34-летний и 40-летний местные жители. Один из них был задержан по месту жительства, второй попытался скрыться от уголовного преследования, уехав в Тверь.

На мужчин завели уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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