Группа ВТБ: спрос на апартаменты растет вдвое на фоне сокращения господдержки по ипотеке

Фото: ВТБ.

По данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ), в первом полугодии 2021 г. число сделок с апартаментами в Москве составило около 3,5 тысяч, что более чем на 90% превышает результат первого полугодия 2020 г. Как отмечают специалисты, в дальнейшем тенденция может продолжится на фоне резкого сокращения условий ипотечной программы с господдержкой.

«Правовой статус апартаментов до сих пор не определен – закон планируется принять лишь в конце этого года. Пока не ясно, что станет его основой – предложение запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его. В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты – только в первом полугодии спрос на них вырос почти вдвое. И если в течение последнего года весомым аргументом в пользу апартаментов являлась их более доступная цена в сравнении с квартирами в новостройках, то теперь к нему добавится фактор резкого сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой», – комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.

Как отмечает руководитель М2, рынок апартаментов сегодня – это, в первую очередь, Москва и Санкт-Петербург, где, по разным оценкам, спрос на льготную программу в июле упал в 1,5-2 раза. В этих условиях потребители, не успевшие приобрести квартиру в новостройках на прежних условиях, сегодня переключают свое внимание на еще не распроданные объекты в комплексах с апартаментами.

Эксперт рынка недвижимости также обращает внимание, что объем предложения апартаментов на рынке постепенно сокращается. Во втором квартале этого года предложение снизилось на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 365,8 тыс. кв. м в связи с дефицитом новых проектов, вызванным повышенным спросом на недвижимость данного типа. В новых условиях спрос на них будет расти быстрее предложения.

«Интересно, что покупатели все чаще делают выбор в пользу компактных апартаментов. На рынке наблюдается сокращение их площадей, а стоимость квадратного метра уже растет примерно сопоставимо со стоимостью квартир. При этом существенного роста цен на рынке апартаментов не ожидается – по нашей оценке, он останется на уровне инфляции», – добавляет Вячеслав Дусалеев.

Специалисты М2 также отмечают, что «задерживать» сроки ввода апартаментов в эксплуатацию до момента принятия закона об их правовом статусе для девелоперов невыгодно. Во-первых, ожидаемый рост процентных ставок по ипотеке может только снизить будущий спрос, а во-вторых, закон может и ужесточить требования к апартаментам, что приведет к росту их себестоимости.

В настоящее время на витрине новостроек компании «Метр квадратный» представлен 601 комплекс с открытыми продажами в Москве и области, причем в 130 ЖК (22%) продаются апартаменты. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области их предлагают 40 из 387 ЖК, представленных на площадке М2 (10%).

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