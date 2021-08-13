В брянском Овстуге 21 августа пройдет конкурс "Мыслящий тростник"

В брянском Овстуге 21 августа пройдет церемония награждения литературного конкурса "Мыслящий тростник". На родине поэта Федора Тютчева соберутся победители и лауреаты из Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ростова-на-Дону и Орле, сообщают в пресс-службе музея-заповедника.

Церемония награждения начнется в 11.00.

Традиционно конкурс проводится в двух номинациях: «Философское стихотворение» и «Философское эссе». В жюри "Мыслящего тростника" этого года вошли президент Литературного фонда «Дорога жизни» Д.А. Мизгулин, главный редактор альманаха «День поэзии – XXI век» А.В. Шацков, главный редактор «Литературной газеты» М.А. Замшев, смоленский поэт В.В. Макаренков.

Среди победителей и дипломантов этого года: Наталья Андреева из Смоленска, Ирина Негина из Москвы, Татьяна Парсанова из Наро-Фоминска, Юлия Должанская из Уссурийска, Виктор Кирюшин из Брянска, Виктор Петров из Ростова-на-Дону, Андрей Фролов из Орла, Владимир Хохлев из Санкт-Петербурга, Татьяна Пискарева из Москваы и Галина Солонова из Сельцо.

Возрастное ограничение 12+.