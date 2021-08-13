Жителя Брянска и его приятеля-подростка будут судить за распространение наркотиков

23-летнему жителя Брянска и его несовершеннолетнему подельнику грозит до 15 лет колонии за распространение наркотиков. Старшему товарищу вменяют в вину то, что он вовлек подростка в совершение тяжкого преступления.

По версии следствия, в феврале обвиняемый договорился с подростком, что они будут делать закладки с наркотиками в Брянске. С 20 февраля по 1 марта с помощью мессенджера, установленного на их мобильных телефонах, злоумышленники сбыли партию наркотиков.

- Преступление выявлено и пресечено оперативными сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В настоящее время расследование завершено.

Преступление выявлено и пресечено оперативными сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Брянску.

В настоящее время расследование завершено.

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