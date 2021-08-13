В Брянской области от коронавируса умерли восемь человек за сутки

В Брянской области на минувшие сутки от коронавируса умерли восемь человек. Общее число жертв инфекции составило 915 человек, сообщили 13 августа в оперативном штабе.

За сутки диагноз поставили еще 220 пациентам. Больше всего заболевших в Брянске - 110, в Брянском районе - 27, в Дятьковском - 25. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе составляет 57197.

За 24 часа вылечились 260 человек. Инфекцию смогли победить за все время эпидемии 52261 брянец.

Медработники выполнили 2121 тест на коронавирус. Общее число исследований превысило 694 тысячи.

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