Брянские родители получили кешбэк 35 млн рублей за поездки в летние лагеря

Брянские родители получили 35 миллионов рублей компенсации за поездки детей в летние лагеря или санатории. За три смены в июне и июле приобрели 4100 путевок.

В Брянской области 15 организаций отдыха детей присоединились к программе поддержки внутренних поездок. В ней участвуют государственные и частные лагеря и санатории, но только стационарные, сообщают в пресс-службе областного правительства.

- Частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря помог оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям - организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии, - говортя в пресс-службе.

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