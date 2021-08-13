В Брянске задержали маршрутку №76 с неисправным рулевым управлением

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске задержали маршрутное такси с неисправным рулевым управлением. В пятницу, 13 августа, полицейские обнаружили микроавтобус у дома №79 на улице Молодой Гвардии в Бежицком районе, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

- Диагностика рулевого управления проводилась с использованием специализированного прибора «ИСЛ-М», позволяющего измерять суммарный люфт рулевого управления транспортных средств по началу поворота управляемых колес, - говорят в городской Госавтоинспекции. - Водителю было известно о данной неисправности, но это не помешало ему выйти в рейс и перевозить по маршруту пассажиров.

Водителя привлекли к административной отвественности. Микроавтобус поместили на штрафстоянку.

Нарушение выявили в рамках профилактической операции "Автобус", которая проходила в городе с 11 по 13 августа.

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