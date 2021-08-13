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Происшествия13 августа 2021 11:05

В Почепе водитель мотоцикла врезался в грузовик

У 31-летнего мужчины диагностировали ушибы и ссадины
Марина АНТОНОВА
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В брянском Почепе 31-летний водитель мотоцикла "Хонда" врезался в автомобиль ГАЗ. Автоавария случилась днем в пятницу, 12 августа, около половины первого на улице Полевой, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Мотоциклист ехал со стороны улицы Красноармейской в сторону села Доманичи. Он не учел дистанцию и столкнулся с грузовиком, который двигался впереди. За рулем ГАЗа был 54-летний автомобилист.

У водителя мотоцикла диагностировали рану колена, ушибы и ссадины. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

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