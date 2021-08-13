В Брянске будут судить 40-летнюю жительницу Северной Осетии за производство поддельного алкоголя

В Брянской области за незаконные производство и продажу поддельного алкоголя будут судить 40-летнюю жительницу Северной Осетии. Женщина скрывалась от правосудия три года. Участницу преступной группы нашли в апреле 2021 года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, обвиняемая в 2017 году вместе с другими преступниками организовали в Выгоничском районе производство спиртного. Они продавали его с поддельными акцизными марками под видом оригинальных алкогольных напитков.

- Всего ими произведено алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму более 19 млиллионов рублей, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - Ущерб государству составил более 8 миллионв рублей, а правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму около 9 миллионов рублей.

В 2018 году остальных участников преступной группы осудили. А женщину объявили в розыск. По предъявленным статьям ей грозит до 12 лет колонии.

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