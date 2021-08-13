В Брянске ищут пропавшего 33-летнего Александра Королева

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшего 33-летнего Александра Королева. Мужчина пропал 6 августа, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск в соцсетях. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Александр бвл одет в белую футболку с рисунком на груди, синие джинсы, обут - в черные туфли.

ЕСли вы видели Александра Королева или знаете, где он находится, сообщите дорбровольцам или в полицию.

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