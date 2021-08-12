Брянские силовики предотвратили условный террористический акт

На учениях отработали проведение специальных операций. Фото: УФСБ по Брянской области.

В Брянске 12 августа прошли командно-штабные учения, на которых силовые структуры региона отрабатывали взаимодействие в ситуации по предотвращению террористического акта.

На учениях отработали проведение специальных операций, взаимодействие между подразделениями федеральных органов исполнительной власти региона, проведение согласованных и скоординированных мероприятий по противодействию терроризму.

- Сотрудники антитеррористических подразделений отработали тактику проведения блокирования, поисковых и оперативно-боевых мероприятий, - сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - В результате отработанных действий силовых и иных государственных структур условный террористический акт пресечен, преступники нейтрализованы.

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