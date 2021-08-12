В Брянске в пьяных ДТП пострадали 13 человек

В Брянске с начала этого года произошло 45 ДТП с участием пьяных автомобилистов. В авариях пострадали 13 человек. Погибших нет, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Нетрезвые водители устроили 35 ДТП, в которых механические повреждения получили машины. Автоинспекторы поймали 663 пьяных повителей. 452 нарушителя отказались проходить медицинское освидетельствование.

Сотрудникам ГИБДД попался 81 водитель, повторно севший пьяным за руль. 28 водителей управляли машинами в состоянии наркотического опьянения.

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