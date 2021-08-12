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Общество12 августа 2021 17:29

В Брянской области разыскивают 75-летнего Николая Протасова

Мужчина 10 августа ушел в лес и не вернулся
Надежда ПЕТРУНИНА
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Мужчина пропал в Брянском районе в селе Чернетово. Фото: "Лиза Алерт".

Мужчина пропал в Брянском районе в селе Чернетово. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области разыскивают Николая Протасова. 75-летний мужчина пропал в Брянском районе в селе Чернетово. 10 августа он ушел в лес и не вернулся, сообщают в поисково - спасательном отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 182 сантиметра, плотного тело сложения, волосы седые, глаза серые.Был одет в светлую рубашку, темно-синие джинсы, зеленые резиновые сапоги, камуфляжную кепку.

Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам 8(800)-700-54-52 или 112.

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