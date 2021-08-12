В Погарском районе чиновники передумали закрывать сельскую школу

В Погарском районе не закроют Горицкую школу. Районная прокуратура не разрешила ликвидировать образовательное учреждение в Чаусовском сельском поселении. По обращению местных жителей провели проверку, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства. Установили, что решение администрации о ликвидации школы незаконно. Поскольку не учли мнение сельских жителей. Кроме того, нарушили порядок создания комиссии по оценке последствий ликвидации образовательного учреждения.

- На постановление администрации прокуратура вынесла протест, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Постановление отменили. Сейчас школа готовится к новому учебному году.

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