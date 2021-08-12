В Брянске четыре детских сада примут детей с сахарным диабетом

В Брянске для детей, болеющих сахарным диабетом 1-го типа с 1 сентября организуют обучение в четырех детских садах. Об этом на своей сетевой страничке ВКонтакте сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Мухина.

Такое решение приняли при ее участии, а также департамента здравоохранения и управления образования Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска этих малышей будут принимать в детском саду №77 «Золотая рыбка», в Фокинском - №48 «Машенька», в Советском - №80 «Солнечный», в Володарском - №183 «Незабудка».

Родителям детей или их законным представителем для устройства малышей в сад необходимо обратиться в городское управление образования по адресу: улица Советская, 11.

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