Мужчина угрожал ножом продавцу и украл 2,5 тысячи рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В брянском Дятькове ищут мужчину, напавшего на продавщицу магазина. Злоумышленник совершил преступление 12 июня около половины девятого утра, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Он угрожал ножом продавцу и украл 2,5 тысячи рублей.

Похититель на вид около 35-40 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения. Он – брюнет с коротко стриженными волосами. Лицо овальное, без родинок и шрамов, глаза светлые. В теменной части головы волос нет.

Мужчина был одет в темные спортивные брюки, темно-серую куртку без капюшона.

Полицейские просят всех, кто располагает информацией о подозреваемом звонить по телефонам:02 или 8 (48333) 3-32-11, 8 (48333) 4-38-08, 8 (4832) 74-20-23. Можно также сообщить в ближайший отдел внутренних дел.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».