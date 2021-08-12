В Брянской области из-за ремонта закроют два железнодорожных переезда

В Брянской области из-за ремонта ограничат движение на двух железнодорожных переездах. 19 августа с девяти часов утра до пяти часов вечера работы пройдут в Навле на переезде 423 километр, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В это время он будет полностью закрыт для машин. Объехать ремонт можно будет через переезд 421 километр.

С 17 по 19 августа ремонтировать будут переезд 114 километр станции Белые Берега. На время ремонта с восьми часов утра до пяти часов вечера машины будут пропускать по одной полосе.

В Госастоинспекции просят автомобилистов заранее планировать маршрут и пути объезда.

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