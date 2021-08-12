В Брянске в Саду Победы на бульваре Гагарина прижились все деревья

В Брянске в Саду Победы на бульваре Гагарина прижились все саженцы. Такой вывод сделали ученые Брянского государственного инженерно-технологического университета после проведенного обследования, сообщает ГТРК "Брянск".

Ученые не обнаружили вредителей и серьезных заболеваний. Рябина уже дала первые плоды. Яблони, груши, сливы и черешня на следующий год должны зацвести. Но первые плоды на саженцах появятся через четыре-пять лет.

Сад на пустыре у лестницы на бульваре Гагарина, на месте бывшей церкви на Рождественской горе, заложили в мае 2021 года. Чиновники, ветераны, спортсмены, силовики и другие горожане высадили здесь 200 плодовых деревьев.

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