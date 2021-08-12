Брянец убил приятеля и закопал его тело во дворе

52-летнего жителя Новозыбковского района подозревают в убийстве приятеля. Следователи завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, брянец вечером 7 августа находился у себя дома в деревне Тростань на улице Хутор Сибирский. Он был пьян. К нему в гости пришел односельчанин. Приятели поссорились. Хозяин избил гостя деревянной палкой по голове. От полученных травм потерпевший умер на месте случившегося.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал тело погибшего у себя во дворе.

- Полицейские вместе со следователями нашли тело, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Его извлекли из земли и направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. На месте происшествия провили осмотр, в ходе которого обнаружены и изъяты следы совершенного преступления.

Подозреваемогозадержали, ему предъявили обвинение. На допросе брянец признал вину и рассказал, как все произошло. Следователи просят заключить обвиняемого под стражу.

Напомним, в прошлую пятницу, 6 августа, сын молотком убил мать и закопал ее тело на даче. Мужчину уже поймали и арестовали.

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