В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 11 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 907 пациентов. Об этом сообщают в четверг. 11 августа, в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 2245 человек. Сумели побороть заболевание 267 жителей области. Медики провели 2086 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 56977 пациентов. Среди них 93 иногородних. Выздоровел 52001 человек. Общее число ПЦР-тестов составило 692055.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».